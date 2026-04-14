Huelva celebrará el Día del Libro con un gran evento inspirado en Alicia en el País de las Maravillas

La ciudad de Huelva conmemorará el Día Internacional del Libro con una amplia programación cultural que se desarrollará a lo largo de la semana y que tendrá como eje central una gran propuesta en los Jardines de la Casa Colón el próximo 21 de abril.

Inspirado en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, el evento convertirá este emblemático espacio en un escenario literario y de fantasía donde los asistentes podrán recorrer algunos de los ambientes más representativos de la obra. La iniciativa busca fomentar la lectura a través de una experiencia inmersiva que reivindica el valor del encuentro presencial frente a los hábitos culturales cada vez más digitales.

La actividad se desarrollará entre las 19.00 y las 22.00 horas, con acceso libre hasta completar aforo. A partir de las 20.30 horas, la iluminación nocturna reforzará la ambientación, mientras que el grupo de teatro de calle Saltimpunqui aportará música, animación y acciones escénicas para crear una atmósfera envolvente.

De forma paralela, el Palacio de Congresos acogerá a las 19.30 horas el encuentro literario ‘Conversatio’, en el que participarán los escritores Sergio del Molino, Azahara Palomeque y Jesús Carrasco. El diálogo, moderado por la periodista Mariló Seco, abordará la creación literaria desde las provincias y el papel transformador de la lectura en la sociedad actual.

La organización ha previsto además un servicio de cuidado infantil para facilitar la asistencia de familias, siendo necesaria reserva previa. Tanto la visita a los jardines como la participación en el encuentro literario serán gratuitas.

La programación se completará el 23 de abril, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, con sesiones de cuentacuentos en las bibliotecas municipales Antonio Machado y Almudena Grandes.

Con estas iniciativas, Huelva se suma a la conmemoración promovida a nivel internacional, apostando por convertir el espacio público en un punto de encuentro cultural abierto, accesible y participativo para toda la ciudadanía.