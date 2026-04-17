Huelva celebra el Día del Libro con una programación cultural inspirada en ‘Alicia en el País de las Maravillas’

El Ayuntamiento de Huelva ha organizado una programación especial con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebrará el próximo 21 de abril con actividades culturales dirigidas a todos los públicos.

Los Jardines de la Casa Colón se convertirán, entre las 19:00 y las 22:00 horas, en un espacio literario tematizado en ‘Alicia en el País de las Maravillas’, con ambientación especial, iluminación y animación a cargo de la compañía Saltimpunqui.

Además, a las 19:30 horas, el Palacio de Congresos acogerá el encuentro literario ‘Conversatio’, en el que participarán los escritores Sergio del Molino, Azahara Palomeque y Jesús Carrasco, con la moderación de la periodista Mariló Seco.

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo, en una iniciativa que busca fomentar la lectura y acercar la literatura a la ciudadanía en un entorno lúdico y participativo.