Huelva brilla en una noche para el recuerdo en la apertura del 51 Festival de Cine Iberoamericano

Huelva vive esta noche una de esas jornadas que se escriben con tinta indeleble en la memoria de una ciudad. Desde que el reloj marca las 21.00 horas, el Palacio de Congresos de la Casa Colón se transforma en un faro cultural, irradiando luz, expectativas y un latido compartido: el del cine que nos une. El 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano se inaugura envuelto en una atmósfera vibrante, donde cada gesto y cada aplauso parecen celebrar no solo una edición más, sino un legado que crece y se renueva.

La alfombra roja, extendida como una promesa, se convierte en un río de destellos. Por ella avanzan figuras que el público reconoce y aplaude con entusiasmo. Milena Smit y Yon González brillan con luz propia al recibir el Premio Luz, símbolo del talento emergente que ya camina con pasos firmes. A su alrededor, el desfile de intérpretes —Cayetana Guillén Cuervo, Cristina Castaño, Manuela Vellés, Ángela Cervantes, Martina Cariddi, Carla Nieto, Paco Tous, Ricardo Gómez, Canco Rodríguez, Manu Baqueiro, Carlos Santos o Marc Clotet— compone una estampa que confirma la dimensión que ha adquirido este Festival.

Gala inaugural del Festival de Cine de Huelva.

Sobre el escenario, Manu Sánchez maneja los tiempos con su humor afilado y su capacidad para conectar con el público, guiando una ceremonia que combina solemnidad y cercanía. Entonces, la voz singular de Soleá Morente irrumpe y llena la sala de emoción auténtica, como un recordatorio de que el cine también nace de la música, de la sensibilidad y de las historias que se cantan.

Con esta inauguración, Huelva vuelve a encender sus focos y a abrazar su papel como gran anfitriona del cine iberoamericano. Lo que comienza esta noche es más que una semana de proyecciones: es un viaje emocional que recorrerá la ciudad de punta a punta, reafirmando ese lazo íntimo que desde hace más de medio siglo une a Huelva con la gran pantalla. Una noche que ya pertenece a la historia del Festival… y a la de quienes la viven.