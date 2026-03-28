Huelva abre su Semana Santa con un intenso Viernes de Dolores en los barrios

La ciudad de Huelva ha vivido con intensidad el Viernes de Dolores, jornada que marca el inicio de las vísperas de la Semana Santa y que ha tenido como epicentro los barrios de Las Colonias y El Higueral.

Las calles se han llenado de público para acompañar a Nuestra Señora del Prado y a la Virgen de los Dolores, en una jornada marcada por la devoción mariana, el ambiente de convivencia vecinal y las primeras emociones propias de la Semana Mayor.

Ambas procesiones han vuelto a evidenciar el arraigo de estas celebraciones en sus respectivos barrios, donde vecinos y cofrades se han echado a la calle para acompañar a sus titulares en un ambiente íntimo y cercano.

El Viernes de Dolores se consolida así como el pórtico de la Semana Santa onubense, una jornada que, lejos del bullicio de los días centrales, ofrece estampas de recogimiento y cercanía que anticipan la intensidad de los días que están por llegar.