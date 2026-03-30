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Huelva abre las puertas de su Semana Santa con un luminoso Domingo de Ramos

La Borriquita, la Sagrada Cena, la Redención y los Mutilados llenan de vida las calles en una jornada marcada por la ilusión y la participación

 

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Domingo de Ramos.
Huelva
Huelva abre las puertas de su Semana Santa con un luminoso Domingo de Ramos
Redacción
Redacción
30/03/26 - 07:36

Huelva ha vuelto a reencontrarse con uno de los días más esperados del calendario cofrade, el Domingo de Ramos, jornada que inaugura la Semana Santa y que ha llenado la ciudad de luz, palmas y esperanza.

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Desde primeras horas del día, las calles han comenzado a latir al compás de las primeras salidas procesionales. Las hermandades de la Borriquita, la Sagrada Cena, la Redención y los Mutilados han recorrido distintos puntos de la ciudad, dibujando un itinerario de fe que ha unido barrios, plazas y avenidas en torno a una misma emoción compartida.

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El Domingo de Ramos ha vuelto a tener en los más pequeños a sus grandes protagonistas. Palmas en mano y mirada limpia, han acompañado los cortejos en una estampa que simboliza el relevo generacional de una tradición profundamente arraigada en Huelva. Familias enteras han salido a la calle para vivir una jornada que va más allá de lo religioso, convirtiéndose en un encuentro colectivo con las raíces y la identidad.

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La ciudad ha respondido con una notable presencia de público, en un ambiente de convivencia y respeto, donde cada rincón se ha convertido en escenario de devoción y sentimiento. La normalidad ha sido la tónica predominante en este inicio de la Semana Mayor, permitiendo que las hermandades realizaran sus estaciones de penitencia sin incidencias.

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Con este Domingo de Ramos, Huelva abre un tiempo distinto, donde el recogimiento, la belleza y la emoción marcarán el pulso de los próximos días, en una Semana Santa que vuelve a escribir, paso a paso, su historia en las calles.