Huelva abre las puertas de su Semana Santa con un luminoso Domingo de Ramos

Huelva ha vuelto a reencontrarse con uno de los días más esperados del calendario cofrade, el Domingo de Ramos, jornada que inaugura la Semana Santa y que ha llenado la ciudad de luz, palmas y esperanza.

Desde primeras horas del día, las calles han comenzado a latir al compás de las primeras salidas procesionales. Las hermandades de la Borriquita, la Sagrada Cena, la Redención y los Mutilados han recorrido distintos puntos de la ciudad, dibujando un itinerario de fe que ha unido barrios, plazas y avenidas en torno a una misma emoción compartida.

El Domingo de Ramos ha vuelto a tener en los más pequeños a sus grandes protagonistas. Palmas en mano y mirada limpia, han acompañado los cortejos en una estampa que simboliza el relevo generacional de una tradición profundamente arraigada en Huelva. Familias enteras han salido a la calle para vivir una jornada que va más allá de lo religioso, convirtiéndose en un encuentro colectivo con las raíces y la identidad.

La ciudad ha respondido con una notable presencia de público, en un ambiente de convivencia y respeto, donde cada rincón se ha convertido en escenario de devoción y sentimiento. La normalidad ha sido la tónica predominante en este inicio de la Semana Mayor, permitiendo que las hermandades realizaran sus estaciones de penitencia sin incidencias.

Con este Domingo de Ramos, Huelva abre un tiempo distinto, donde el recogimiento, la belleza y la emoción marcarán el pulso de los próximos días, en una Semana Santa que vuelve a escribir, paso a paso, su historia en las calles.