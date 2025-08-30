Hinojos presenta el primer libro gráfico sobre la Recogida de las Yeguas

Hinojos vivió anoche una cita histórica con la presentación de La Recogía, la primera obra gráfica dedicada íntegramente a la Recogida de las Yeguas. El libro, compuesto por 175 páginas, recoge un amplio recorrido fotográfico y artístico realizado por Adolfo Olmedo, quien ha querido dar protagonismo al dialecto local en el título, reforzando así la autenticidad de una de las tradiciones más arraigadas en el municipio.

El acto estuvo presidido por la alcaldesa, Joaquina del Valle Ortega, junto al vicepresidente de la Diputación de Huelva, Manuel Cayuela, y la concejala de Cultura y Festejos, Inés Rosario Rodríguez. El prólogo fue presentado por Manuel Monge, mientras que el autor compartió con los asistentes los motivos que le llevaron a impulsar el proyecto: “Las fotos se hacen con la cabeza y el corazón. En esta obra vuelco la experiencia y todo lo bonito que he sentido en Hinojos”.

Fruto de dos años de trabajo, la publicación retrata la dureza y la belleza de una práctica ganadera y cultural única que conecta a Hinojos con la Marisma Gallega y el corazón de Doñana. En sus páginas, la Recogida de las Yeguas se muestra no solo como una labor ancestral, sino también como un símbolo de identidad colectiva y de respeto por la naturaleza.

El autor ha contado con el respaldo de las asociaciones ganaderas locales durante todo el proceso de creación, un apoyo que refuerza la vinculación entre la obra y el mundo ecuestre que da vida a esta tradición centenaria.

El libro estará disponible a partir de la próxima semana en distintos puntos del municipio, convirtiéndose en un testimonio gráfico que preserva y difunde la riqueza cultural de Hinojos.