La Hermandad de la Redención recibe el Título de Real concedido por el Rey Felipe VI

La Venerable Hermandad de la Redención ha comunicado oficialmente que ha recibido en la mañana de hoy la concesión del Título de Real, otorgado por la Casa Real Española en nombre de Felipe VI con todos los derechos y atributos inherentes a esta alta distinción.

La concesión del título responde a la solicitud presentada por la propia Hermandad, respaldada por el Consejo de Hermandades así como por hermandades de Huelva y Sevilla, corporaciones municipales, instituciones públicas y privadas, autoridades civiles, militares y académicas, además de colegios profesionales, federaciones y clubes deportivos. Todo ello como reconocimiento a la trayectoria y al crecimiento experimentado por la cofradía en los últimos años.

Desde la Hermandad han expresado su profundo agradecimiento a la Casa Real por la concesión de “la más alta distinción que otorga el Jefe del Estado”, destacando el honor que supone para la corporación y para todos sus hermanos poder incorporar este reconocimiento a su denominación oficial.

Asimismo, la Junta de Oficiales de Gobierno ha querido agradecer públicamente el apoyo de todas las entidades y personas que se han sumado a la petición, subrayando que este Título de Real refuerza el papel de la Hermandad dentro de la Huelva cofrade y pasa a formar parte de su historia y legado institucional.