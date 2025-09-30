La Hermandad del Descendimiento traslada a la Diputación sus actos por el 75 aniversario

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano Contreras, ha recibido este lunes a una representación de la junta de gobierno de la Hermandad del Descendimiento de Huelva, encabezada por su hermano mayor, Ramón Maneiro. Durante el encuentro, la cofradía ha presentado las actividades e iniciativas previstas con motivo de su 75 aniversario fundacional.

Toscano ha puesto en valor la evolución y el crecimiento que ha experimentado la hermandad en los últimos años, destacando el peso que ha alcanzado dentro de la Semana Santa onubense. Asimismo, ha deseado a la junta de gobierno que la conmemoración sirva para difundir la historia de la cofradía del Viernes Santo, nacida en su día de la mano de un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Huelva.

La Hermandad del Descendimiento afronta un año especialmente significativo con un amplio programa de actos conmemorativos, que será presentado en las próximas semanas y que contará con la colaboración de diferentes instituciones.