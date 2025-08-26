La Hermandad de la Bella presenta el cartel de su procesión en la Magna Jubilar de Huelva 2025

La Hermandad de la Bella ha presentado hoy el cartel que anuncia la participación de Ntra. Sra. de la Bella en la Magna Jubilar de Huelva 2025. La obra, un collage del artista lepero Juan Alberto Gómez, reúne fotografías de las salidas más emblemáticas de la Virgen, destacando especialmente su presencia en la Magna Mariana de 1954 en la capital onubense.

Junto al cartel, la hermandad ha editado una revista conmemorativa que recoge el calendario de actos y cultos programados con motivo de los traslados de ida y vuelta y de la procesión en Huelva. La agenda comenzará el jueves 18 de septiembre, a las 18:00 horas, con el traslado y despedida de la Virgen desde el Templo Parroquial Santo Domingo de Guzmán hacia la capital. Su llegada a la Capilla del Calvario de Huelva está prevista para las 20:00 horas.

El sábado 20 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, se celebrará la Magna Salida de Ntra. Sra. de la Bella por las calles de Huelva. El regreso a Lepe tendrá lugar el domingo 21 de septiembre, partiendo desde el Muelle de Levante hasta el Puerto del Terrón, con llegada estimada a las 16:00 horas para continuar el recorrido hasta el Templo Parroquial de Lepe.

Toda la información sobre actos, recorridos y detalles de la hermandad se puede consultar en su nueva web oficial: www.soydelabella.es.