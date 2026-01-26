El guitarrista moguereño Francis Gómez, finalista del III Premio SGAE de Flamenco ‘Paco de Lucía’

Buscar
Redacción
Redacción
26/01/26 - 10:11

El músico y guitarrista moguereño Francis Gómez ha sido seleccionado como finalista del III Premio SGAE de Flamenco ‘Paco de Lucía’, uno de los galardones más importantes dedicados a la composición flamenca en España.

Gómez defenderá en la final su obra Ribera del Tinto, una pieza inspirada en el entorno onubense, que será interpretada el próximo 4 de febrero en el Teatro Central.

Este reconocimiento sitúa a Francis Gómez entre los nombres destacados del flamenco actual y supone un importante impulso a su trayectoria artística, además de proyectar el talento musical de Moguer en uno de los escenarios más relevantes del panorama cultural andaluz.