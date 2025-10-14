El Granado celebra su XXI Feria de Artesanía, una cita que combina tradición, cultura y turismo en el corazón del Andévalo

El municipio de El Granado se prepara para vivir, los días 17, 18 y 19 de octubre, una nueva edición de su Feria de Artesanía, que alcanza ya su vigésimo primera edición convertida en una de las grandes citas del otoño en la provincia de Huelva y un referente en la promoción del turismo rural, la cultura y los oficios tradicionales del Andévalo.

El evento se ha presentado hoy en la Diputación Provincial de Huelva, en un acto que ha contado con la participación de la alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano; el diputado provincial, Juan Daniel Romero; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios Beturia, José Alberto Macarro, en representación de las entidades colaboradoras que hacen posible esta cita.

Durante tres días, las calles y plazas de El Granado se llenarán de vida, color y creatividad, con una programación que combina artesanía, cultura, música, gastronomía y naturaleza, ofreciendo una experiencia única a vecinos y visitantes.

La alcaldesa de El Granado, Mónica Serrano, ha destacado que “esta feria es mucho más que una muestra artesanal; es una celebración de nuestra identidad, un escaparate de la esencia de nuestros pueblos y una oportunidad para descubrir el enorme talento y potencial que existe en el Andévalo”.

Serrano ha subrayado además que “la artesanía es mucho más que una actividad económica: es cultura, memoria y arraigo. En cada pieza se conserva la historia de un oficio, el trabajo de generaciones y el valor de lo hecho con las manos y con el corazón”.

En esta XXI edición, la feria volverá a tener como escenarios principales el Paseo del Santo y la Plaza de España, donde se ubicarán los expositores de artesanos, las zonas gastronómicas y los espacios para actividades. Además, permanecerán abiertos el Molino de la Solana y el Museo Minero, completando una propuesta cultural y turística integral.

La programación incluye exhibiciones de oficios artesanos, concursos de pintura y fotografía, catas gastronómicas, actuaciones teatrales y musicales, talleres infantiles, pasacalles, rutas senderistas y un tren turístico que recorrerá los principales rincones del municipio. Una oferta variada pensada para todos los públicos, que combina tradición, creatividad y disfrute.

La alcaldesa ha querido realizar una invitación al municipio durante este fin de semana: “Queremos que quien nos visite recorra nuestras calles, conozca nuestra gente y descubra un destino rural auténtico. La Feria de Artesanía es una oportunidad para disfrutar del arte de lo tradicional y de la hospitalidad que define a nuestro pueblo”.

La Feria de Artesanía de El Granado está organizada por el Ayuntamiento de El Granado, con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios Beturia, la Diputación Provincial de Huelva y la Junta de Andalucía, entidades que respaldan esta iniciativa como ejemplo de promoción del territorio, dinamización cultural y desarrollo sostenible.

Veintiún años después de su primera edición, esta feria sigue creciendo y consolidándose como una de las grandes embajadoras del Andévalo onubense, un espacio donde tradición y modernidad se dan la mano para mostrar lo mejor de esta tierra.