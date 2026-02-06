Gran Vía Uno exhibe “The Onubenser en 10 Portadas” dentro del ciclo cultural nueveMÁSuno en el Uno

El espacio cultural Gran Vía Uno acoge una nueva propuesta expositiva dentro del ciclo nueveMÁSuno en el Uno con la inauguración de “The Onubenser en 10 Portadas”, una muestra que podrá visitarse tras su apertura el próximo miércoles a las 20.00 horas. La iniciativa está comisariada por Adrián Hernández y se suma a la programación que consolida este enclave como punto de referencia para la creación contemporánea en Huelva.

La exposición presenta una selección de diez portadas ilustradas del proyecto The Onubenser, un homenaje colectivo a la mítica revista The New Yorker reinterpretado desde una mirada local. A través de estas obras, el público podrá recorrer diferentes paisajes, tradiciones y símbolos de la provincia onubense, desde la costa y la sierra hasta espacios industriales y urbanos, siempre con un enfoque actual y personal.

En la muestra participan los artistas Chío Romero, Carolina Saiz, Olga Morgul, Sara del Campo, Daniel González, Israel Días Iglesias, Daniel Crespo, Sara Gómez, Raquel Mestre (Mustardyellowpen) y José Barrero. Las portadas expuestas corresponden a distintos números de la publicación y condensan los dos primeros años de trayectoria de un proyecto que nació a finales de 2023 con la vocación de crear comunidad entre ilustradores y artistas vinculados a Huelva.

Con esta exposición, Gran Vía Uno refuerza su apuesta por el arte, la cultura y el diálogo creativo en la ciudad, ofreciendo al público una oportunidad para descubrir nuevas formas de mirar y contar Huelva a través de la ilustración contemporánea.