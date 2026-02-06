El Carnaval Colombino ya tiene finalistas y orden de actuación para la Gran Final de este sábado

El Carnaval Colombino 2026 ya conoce a los finalistas de todas sus modalidades y el orden de actuación de la Gran Final, que se celebrará mañana sábado a partir de las 20.00 horas. Tras el fallo del jurado en semifinales, el concurso afronta su última noche con un cartel que confirma las previsiones y deja fuera a algunas agrupaciones que rozaron el pase.

En la modalidad de coros, no hubo sorpresas. El coro de Huelva Dame Veneno, único participante este año, estará presente en la final tras confirmar su clasificación por méritos propios.

Tampoco hubo novedades en cuartetos. ¡Ojú que marrón! Nos han vendido a Huelva Televisión, logró la puntuación necesaria para estar en la finalísima.

La modalidad de murgas contará en la final con cuatro agrupaciones. Actuarán ¡Ojú que lío!; Los del Ave: una chirigota a destiempo; Los Fatiguitas y Marí Cuñi.

En comparsas, estarán presentes la comparsa alcalareña ¡Culpable! ; Desierto; La Guillotina ; y la comparsa puntaumbrieña Los Mariposas.

Con este cartel definitivo, el Carnaval Colombino encara una Gran Final que reunirá lo mejor del concurso en una noche larga e intensa, en la que el público volverá a ser protagonista y el teatro vivirá uno de los momentos más esperados de la fiesta.