La Biblioteca Provincial acoge una nueva sesión del Listening Club dedicada al jazz

La Biblioteca Provincial de Huelva celebrará el próximo sábado 14 de febrero una nueva sesión del Listening Club, un espacio cultural centrado en la apreciación del jazz a través de la escucha musical y la lectura, abierto a cualquier persona interesada en este género.

El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en el Salón de Actos de la biblioteca y estará moderado por los músicos y profesores Antonio López y Rafa López, integrantes del Instituto de Música Moderna y Jazz de Huelva. Ambos guiarán la sesión, concebida como un espacio de intercambio, análisis y disfrute colectivo del jazz.

Listening Club en la Biblioteca Provincia.

En cada encuentro del Listening Club se realiza la escucha comentada de una obra discográfica, acompañada de la lectura de un texto que permite contextualizar el estilo, el momento histórico o la figura artística seleccionada. El objetivo es facilitar una comprensión más profunda del jazz, fomentando una escucha activa y crítica, tanto entre aficionados como entre personas que se acercan por primera vez al género.

La Biblioteca Provincial pone además a disposición de los participantes referencias musicales y una selección de libros, que sirven como apoyo para el trabajo del club y amplían el conocimiento sobre los distintos estilos y corrientes del jazz.

La actividad es de entrada libre, aunque el aforo es limitado, con preferencia para las personas inscritas previamente en el club. Con esta propuesta, la Biblioteca Provincial refuerza su apuesta por la programación cultural vinculada a la música, la lectura y la divulgación, consolidándose como un espacio de encuentro para el aprendizaje y el disfrute cultural en Huelva.