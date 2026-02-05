Gaspar de Holanda suma nuevos premios internacionales y lleva el nombre de Huelva a lo más alto del flamenco

El guitarrista Gaspar de Holanda, afincado en Huelva desde hace más de 25 años, continúa cosechando reconocimientos internacionales tras la publicación de su último disco, Encuentros Flamenc@s, lanzado en diciembre de 2023. Desde entonces, el álbum no ha dejado de recibir premios en algunos de los certámenes musicales más prestigiosos del panorama internacional, consolidando su proyección artística y la de la guitarra flamenca a nivel mundial.

Entre los galardones obtenidos destacan el primer premio en los Intercontinental Music Awards (Estados Unidos), el primer premio en el International Music Competition Des Beaux Arts (Canadá), el segundo premio en el American Open Music Competition (Estados Unidos) y el premio especial al mejor solista de cuerdas en los Virtuoso Music Awards de Londres. A estos reconocimientos se suma la inclusión del disco en el Top 10 de los mejores discos flamencos según Expoflamenco, y, más recientemente, el premio diamante, máximo galardón absoluto, en el prestigioso World Master Open Music Competition del Reino Unido.

Además, en 2025 Gaspar de Holanda ha sido distinguido con cinco primeros premios en los World Entertainment Awards, un certamen de referencia en Hollywood que valora la calidad musical por encima del enfoque comercial. La gala se celebró en el mítico Whisky a Go Go, considerado templo del rock en Hollywood, con un jurado formado por productores y músicos de primer nivel. La entrega de premios y las entrevistas estuvieron a cargo de Athennas Crossby, Miss Universo América 2025. El propio guitarrista ha destacado que estos reconocimientos suponen un impulso para seguir creando y difundiendo la guitarra flamenca, llevando siempre a Huelva como seña de identidad en su trayectoria internacional.