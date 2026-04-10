El Gran Teatro acoge la III Muestra de Cine Inclusivo de Huelva con proyecciones y actividades formativas

El Gran Teatro de Huelva será escenario los próximos 21 y 22 de abril de la III Muestra de Cine Inclusivo, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Huelva que apuesta por el cine como herramienta de sensibilización social y promoción de la inclusión.

Organizada a través de la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, la muestra ofrecerá una programación dirigida tanto a centros educativos como al público general, garantizando en todas las sesiones la accesibilidad mediante subtitulado y audiodescripción.

Las proyecciones matinales estarán orientadas al alumnado. El martes 21 de abril, de 11:00 a 12:30 horas, será el turno de los estudiantes de Educación Primaria, que asistirán a la película ‘Buffalo Kids’, una historia de animación que aborda valores como la empatía y la inclusión a través de la relación entre dos hermanos huérfanos y un niño con parálisis cerebral.

Al día siguiente, el miércoles 22 de abril a las 11:00 horas, la programación se dirigirá a estudiantes de Secundaria y Bachillerato con la proyección de ‘La familia Bélier’, un largometraje que muestra la vida de una joven oyente en una familia sorda, invitando a reflexionar sobre la diversidad y la accesibilidad.

Además, ese mismo miércoles, de 10:30 a 12:30 horas, se celebrará en el edificio Gota de Leche el taller ‘Audiodescripción en el cine’, dirigido a centros educativos. Esta actividad formativa permitirá conocer cómo se adapta el contenido audiovisual para personas con discapacidad visual, combinando teoría y ejercicios prácticos.

La muestra se completa con una sesión abierta al público general el martes 21 de abril, de 18:00 a 20:00 horas, con entrada libre hasta completar aforo. En esta sesión se proyectará ‘Wolfgang’, una película que aborda la realidad de un niño con altas capacidades dentro del espectro autista. Tras la proyección, se celebrará un coloquio con la participación de la Asociación de Autismo Huelva – Ánsares.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y la sensibilización social, utilizando el cine como herramienta para visibilizar la diversidad y promover una sociedad más inclusiva.