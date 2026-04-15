El Gamba Fest llena Huelva de humor, gastronomía y espectáculos durante cuatro días
El Gamba Fest llena Huelva de humor, gastronomía y espectáculos durante cuatro días
La ciudad de Huelva acoge del 16 al 19 de abril una nueva edición del Gamba Fest, una cita que apuesta por la fusión de humor, gastronomía y cultura en distintos escenarios de la capital.
El festival se desarrollará principalmente en el Gran Teatro de Huelva, donde tendrán lugar los espectáculos principales, aunque también se extenderá a otros espacios emblemáticos con actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos.
La programación incluye actuaciones de humor, propuestas familiares, iniciativas solidarias y jornadas gastro-cómicas que buscan poner en valor la identidad local y la riqueza culinaria de la provincia, todo ello en un ambiente festivo y participativo.
El evento reúne a reconocidos artistas del panorama nacional junto a propuestas locales, consolidándose como una oferta cultural que combina entretenimiento y promoción del destino.
Desde la organización destacan que esta cita pretende convertirse en un referente dentro de la agenda cultural de la ciudad, integrando distintas disciplinas y acercando la cultura a la ciudadanía.
La programación completa, horarios y detalles de cada actividad pueden consultarse a través de la web oficial del evento.