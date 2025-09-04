El fotógrafo Alberto Bouzón Tirado expone "Entre dos Tierras" en Aljaraque

El fotógrafo Alberto Bouzón Tirado presenta en Aljaraque su exposición "Entre dos Tierras", que se inaugurará el próximo 5 de septiembre a las 20:00 horas en el edificio municipal Jon Castizo y permanecerá abierta hasta el 19 de septiembre, con entrada libre para el público.

La exposición invita a recorrer los paisajes físicos y emocionales del territorio compartido entre España y Portugal, organizada en cuatro secciones que proponen distintas formas de mirar, habitar y sentir esta frontera viva y cargada de significado. Las fotografías trasladan al espectador a postales de paisajes marítimos, atardeceres costeros y arquitectura con alma, generando un diálogo visual entre naturaleza y presencia humana, memoria y paisaje.

"Entre dos Tierras" ofrece así una experiencia artística que busca repensar el territorio desde la emoción y la contemplación, acercando al público a la riqueza cultural y natural de la región fronteriza.