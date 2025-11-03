La fotografía ‘Rojo Vivo’, de Francisco Romero, gana el certamen Alas del Odiel 2025

La obra Rojo Vivo, del fotógrafo onubense Francisco Romero, se ha alzado con el primer premio del certamen Alas del Odiel 2025, organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento de Huelva para poner en valor la riqueza ornitológica del Paraje Natural Marismas del Odiel. El galardón está dotado con 500 euros y consolida a esta nueva cita cultural como un referente en la fotografía de naturaleza en la provincia.

El segundo premio, con 300 euros, ha recaído en Atardecer en Marismas, de Antonio Aguilera, mientras que el tercero, dotado con 150 euros, ha sido para Entrega nupcial, de Sara Manga.

El jurado ha destacado de la imagen ganadora “el excelente uso del color, con tonos rojos y anaranjados que envuelven a una Canastera común en su hábitat natural, reforzando la atmósfera del entorno”. De la segunda obra premiada, subrayaron “la técnica depurada y el equilibrio poético entre el movimiento de las aves migrando y la quietud del águila en su nido”. En cuanto a la tercera, valoraron “la originalidad del momento captado, un instante íntimo de cortejo entre dos charrancitos comunes, lleno de delicadeza y composición”.

Además, el jurado ha otorgado menciones especiales a Javier Román Espinar (Calma en la Marisma), Cristina Méndez Castilla (Desayuno matutino), Samuel Alfonso Giráldez (Desayuno en paz), Alberto Domínguez Hernández (Crías Águilas Pescadoras) y Francisco Manuel Fernández Romero (Reflejos Onubenses).

Las fotografías premiadas, junto con una selección de obras finalistas, formarán parte de una exposición que se inaugurará del 13 al 20 de enero de 2026 en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, felicitó a los ganadores y agradeció “la alta participación y la calidad artística de los trabajos presentados”. Asimismo, invitó a la ciudadanía “a disfrutar de esta muestra que combina arte, naturaleza y sensibilidad medioambiental”.

El certamen Alas del Odiel nace con el objetivo de promover, a través de la fotografía, la belleza y biodiversidad del Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Huelva refuerza su compromiso con la cultura, la protección ambiental y la promoción de hábitos de ocio saludable entre los onubenses.