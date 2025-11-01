El Carnaval Colombino 2026 ya tiene calendario oficial tras el consenso con autores y directores

El Ayuntamiento de Huelva, a través de su Área de Cultura, ha hecho público el calendario definitivo del Carnaval Colombino 2026, tras un proceso de diálogo con autores, directores y grupos carnavaleros de la ciudad. La decisión llega después de una segunda propuesta planteada por los propios colectivos, con la intención de alcanzar el mayor consenso posible y alejar el debate de las redes sociales.

Según ha informado el Consistorio, las fechas del concurso oficial serán las siguientes: las preliminares se celebrarán del 27 de enero al 1 de febrero; las semifinales, del 2 al 5 de febrero; y la gran final, el 7 de febrero.

En cuanto a los actos de calle, el pasacalles y el pregón oficial tendrán lugar el 13 de febrero, seguidos el 14 por la muestra infantil en la mañana y la cabalgata por la tarde. El Carnaval en los barrios se vivirá el 15 de febrero, mientras que el tradicional Entierro del Choco pondrá el broche final el 18 de febrero.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que este calendario “es fruto del entendimiento y la colaboración entre todos los sectores implicados”, con el propósito de devolver al Carnaval Colombino el lugar que merece dentro del panorama cultural y festivo de Huelva.

Asimismo, en los próximos días se convocará el concurso para la elección del cartel oficial del Carnaval Colombino 2026, que servirá como imagen promocional de una de las fiestas más queridas y participativas de la capital onubense.