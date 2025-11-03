La Fundación Atlantic Copper renueva su apoyo al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva

La Fundación Atlantic Copper ha renovado su compromiso con el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, consolidándose como Colaborador Oficial en la 51 edición del certamen, que se celebrará del 14 al 22 de noviembre. Con esta alianza, la entidad reafirma su respaldo al evento cultural más emblemático de la provincia y su apuesta por la promoción del talento audiovisual.

El acuerdo fue suscrito por la presidenta de la Fundación Cultural Festival de Cine Iberoamericano y alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, en un acto que contó también con la presencia del director del Festival, Manuel H. Martín.

Gracias a esta colaboración, la Fundación Atlantic Copper volverá a respaldar los Premios Luz, que distinguen la proyección de nuevos talentos del cine y la televisión en España, y la Sección Pantalla Huelva, dedicada a impulsar el trabajo de los creadores locales.

Durante la firma, Pilar Miranda destacó “la importancia de que el tejido social y económico de la ciudad continúe apoyando el Festival y reforzando su crecimiento”, al tiempo que agradeció a la Fundación Atlantic Copper “su apuesta decidida por la cultura y por Huelva”.

Por su parte, Ángeles Sánchez Cueca señaló que el certamen es “una cita imprescindible para la Fundación Atlantic Copper, por ser un emblema cultural y de identidad para la ciudad, además de una plataforma para el talento emergente y el aprendizaje”.

Con la renovación de este acuerdo, la Fundación reafirma su compromiso con la cultura y el desarrollo creativo, manteniendo su apoyo a dos de las secciones más representativas del Festival, que cada año dan visibilidad a los nuevos nombres del audiovisual onubense y nacional.