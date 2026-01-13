La FOPAC estrena nueva sede en un espacio cedido y acondicionado por el Ayuntamiento de Huelva

La Federación Onubense de Peñas y Asociaciones de Carnaval (FOPAC) ha inaugurado su nueva sede en un local cedido, rehabilitado y equipado por el Ayuntamiento de Huelva, un espacio concebido para convertirse en centro de referencia del movimiento carnavalero de la ciudad.

La nueva sede está pensada como lugar de encuentro, de creación, de ensayo y de convivencia para las agrupaciones y peñas, con el objetivo de impulsar el desarrollo del Carnaval Colombino y ofrecer unas instalaciones estables que faciliten el trabajo colectivo y la vida interna del carnaval durante todo el año.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se ha reiterado el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con la FOPAC, las peñas y el conjunto de carnavaleros y carnavaleras para que esta manifestación cultural continúe creciendo, manteniendo sus raíces y avanzando con ambición hacia el futuro.

La apertura de este nuevo espacio supone un paso importante para la consolidación del Carnaval Colombino como uno de los grandes referentes culturales de la ciudad y un reconocimiento al esfuerzo de todas las personas que contribuyen a que siga siendo uno de los principales orgullos de Huelva.