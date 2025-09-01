Finalizan las Rutas Patrimoniales de Verano 2025 en Bollullos Par del Condado

El ciclo de Rutas Patrimoniales de Verano 2025 concluyó en Bollullos Par del Condado con la VI Ruta “Personajes relevantes”, en la que los vecinos y visitantes pudieron descubrir la historia y el patrimonio local a través de los detalles de figuras destacadas de la época.

El artista local Alejandro Mairena fue el encargado de guiar la última ruta, compartiendo anécdotas y explicaciones sobre los espacios históricos del municipio y sus protagonistas, en un recorrido que volvió a poner en valor la riqueza cultural y patrimonial de la localidad.

Durante todo el verano, estas rutas han contado con la participación de más de 400 personas, quienes además han podido disfrutar de los vinos locales, uniendo cultura y gastronomía en un programa que ha logrado consolidarse entre los vecinos.

La concejala de Participación Ciudadana, Merchi Cano Rosado, agradeció la asistencia de todos los participantes y destacó la gran acogida de estas actividades, que se han desarrollado a lo largo de toda la temporada estival 2025, fomentando el conocimiento del patrimonio y la implicación de la ciudadanía en la vida cultural de Bollullos Par del Condado.