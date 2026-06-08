El Festival Huelva Rock reunirá a cinco bandas en una jornada de música y convivencia junto al Nuevo Colombino

La explanada del Estadio Nuevo Colombino volverá a convertirse el próximo 13 de junio en el epicentro del rock andaluz con la celebración de una nueva edición del Festival Huelva Rock, una cita ya consolidada en el calendario cultural de la capital que reunirá a cinco bandas en una jornada de música en directo, convivencia y actividades para todos los públicos.

El festival, impulsado por la Asociación Huelva Rock con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, se desarrollará desde las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada y mantendrá una de sus señas de identidad más reconocibles: el escenario instalado sobre un camión, desde el que actuarán los grupos participantes.

El cartel de esta quinta edición estará formado por las bandas onubenses Malvagio, Fate and Fortune y Black Femmium, a las que se sumarán Arrael, procedente de Granada, y un grupo llegado desde Algeciras.

Durante la presentación del evento, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, destacó la evolución que ha experimentado el festival desde sus inicios y puso en valor el trabajo de la asociación organizadora para consolidar una propuesta que cada año gana en participación y repercusión.

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Huelva Rock, Elena Navarro, reivindicó el papel cultural del rock y el metal y agradeció el respaldo recibido para seguir desarrollando una iniciativa que se ha convertido en un punto de encuentro para los aficionados a este género musical.

Además de los conciertos, la programación incluirá puestos de artesanía y merchandising, una zona de restauración con comida y bebida a precios populares y diversas actividades destinadas a favorecer la convivencia entre asistentes. El periodista y comunicador Juan Carlos Manzano ejercerá como maestro de ceremonias durante toda la jornada.

La organización espera repetir el éxito de anteriores ediciones y convertir nuevamente el entorno del Nuevo Colombino en un espacio abierto para disfrutar de la música en directo y de una de las citas más destacadas del panorama rockero provincial.