El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano exhibirá la exposición Las hijas del Jazz

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su 51 edición del 14 al 22 de noviembre, incluirá en su programación la exposición Las hijas del Jazz, una propuesta artística que pone en valor la fuerza, creatividad y diversidad de las mujeres a través de la mirada del fotógrafo Omar Ayyashi. La muestra podrá visitarse en el Espacio Santa Fe desde el 14 de noviembre.

La exposición reúne 36 retratos en blanco y negro de gran formato que homenajean a mujeres que han impulsado cambios globales hacia una sociedad más equitativa. Con una estética que evoca el glamour del Hollywood de los años 20 y 30, los retratos se combinan con fragmentos de textos y voces de figuras como Virginia Woolf, María Zambrano, Gabriela Mistral y María Teresa León, interpretadas por actrices españolas contemporáneas, entre ellas Aitana Sánchez-Gijón, Cecilia Suárez, Leticia Dolera y Milena Smit, junto a Hiba Abouk, Marta Etura, Clara Galle y Natalia Verbeke, entre otras.

Omar Ayyashi, con una trayectoria internacional en ciudades como Londres, Barcelona, Nueva York y Madrid, compagina su labor artística con el compromiso social, colaborando con organizaciones como Ayuda en Acción.

La exposición es una iniciativa de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con el respaldo de Acción Cultural Española (AC/E) y la colaboración del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano y el Ayuntamiento de Huelva. La inauguración contará con la presencia del fotógrafo y algunas de las actrices protagonistas, ofreciendo una oportunidad única para disfrutar de arte, cine y cultura en la capital onubense.