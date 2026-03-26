El Festival de Huelva abrirá el 7 de abril la convocatoria para su 52 edición, que se celebrará en noviembre

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano abrirá el próximo 7 de abril el plazo de inscripción para participar en las secciones competitivas de su 52 edición, que tendrá lugar del 13 al 21 de noviembre de 2026 .

Tras la Semana Santa, cineastas y productoras podrán presentar sus obras a un certamen que continúa consolidándose como uno de los principales escaparates del cine iberoamericano, con largometrajes, cortometrajes, documentales y animación entre sus categorías habituales.

Entre las novedades más destacadas de esta edición figura la recuperación y el rediseño de la estatuilla que se entrega como Colón de Oro y Colones de Plata, los principales galardones del festival, en un intento por reforzar la identidad visual del certamen.

La organización ha mostrado además su satisfacción por el reconocimiento internacional que continúa recibiendo el cine iberoamericano en distintos festivales y premios. En este sentido, ha destacado la presencia de producciones que han pasado por Huelva en citas recientes como los Premios Platino, así como el buen momento del sector en eventos como Málaga o Berlín.

Desde el equipo del festival se afronta esta nueva edición con el objetivo de seguir atrayendo propuestas cinematográficas de calidad y miradas diversas que permitan configurar una programación amplia y representativa.

El Festival de Huelva, que se celebra desde 1974, se mantiene como una de las grandes citas culturales de la ciudad y un referente en la promoción del cine iberoamericano en Europa .