El Festival Flamenco “Remate de Vendimia” reconoce al Ballet Flamenco de Andalucía con el Premio Doñana Flamenco

El Ballet Flamenco de Andalucía ha sido distinguido con el Premio “Doñana Flamenco”, otorgado de manera unánime por el área de Cultura del Ayuntamiento de Almonte, la Junta Directiva de la Peña Cultural Flamenca de Almonte y la organización del Festival Flamenco “Remate de Vendimia”.

El galardón reconoce, según la organización, “su papel fundamental en la preservación, proyección y dignificación de nuestro arte. Una compañía que encarna la esencia del flamenco andaluz y la eleva a los escenarios internacionales con excelencia, rigor y pasión”.

La entrega del premio tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre, a las 20:30 horas, en el Teatro Salvador Távora de Almonte, en el marco del espectáculo Del Alma al Mundo: 20 años de Flamenco. Será la directora de la compañía, Patricia Guerrero, quien recoja la distinción en nombre del Ballet Flamenco de Andalucía.

Con este reconocimiento, el Festival “Remate de Vendimia” reafirma su compromiso con la difusión y puesta en valor del flamenco, situando a Almonte como un referente cultural en el calendario de eventos de este arte universal.