Félix Camacho retrata Huelva en un libro nacido de sus populares saludos en redes sociales

La Diputación Provincial de Huelva ha acogido la presentación del libro Buenos días, buenas noches, Huelva, una publicación del periodista y fotógrafo Félix B. Camacho Malo que ofrece una mirada personal sobre la capital a través de fotografías de sus monumentos, paisajes y escenas cotidianas.

El acto contó con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero, quien destacó que la obra supone “una declaración de amor por nuestra tierra, por su gente, por sus paisajes y por la historia que da sentido a nuestra identidad”. La presentación estuvo conducida por José Juan Díaz Trillo, encargado del epílogo, quien definió el libro como “un libro para pasearlo y para pasearse con él”.

La publicación invita a descubrir algunos de los espacios más representativos de Huelva, entre ellos el Muelle de Riotinto, el Barrio Reina Victoria, la Casa Colón, la Catedral de La Merced, el Gran Teatro, la Plaza de las Monjas o el Santuario de la Cinta, junto a instantáneas de la vida diaria de la ciudad.

El libro también recoge imágenes relacionadas con algunas de las grandes pasiones de su autor, como la Semana Santa, el Recreativo de Huelva o El Portil, configurando un retrato sentimental de la capital onubense.

Félix Camacho explicó que la idea surgió tras años compartiendo fotografías de Huelva en redes sociales acompañadas de sus ya conocidos mensajes de “Buenos días” y “Buenas noches”, publicaciones que fueron ganando seguidores hasta desembocar en este proyecto editorial.

Afincado en Huelva desde 1977, el autor desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en medios de comunicación de la provincia. Tras su jubilación encontró en la fotografía una nueva forma de expresar su vínculo con la ciudad, convirtiendo sus paseos y su teléfono móvil en las herramientas para mostrar una Huelva cercana y cotidiana.

“Es una forma de mostrar la ciudad tal y como yo la veo, desde el cariño y el vínculo que tengo con esta tierra”, señaló durante una presentación que sirvió para poner en valor una obra nacida del amor de un “choquero de Constantina” por la ciudad que lo acogió hace casi medio siglo.