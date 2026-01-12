Fallece Juan Eloy Durán, periodista muy vinculado a Huelva y referente de la radio andaluza

Ha fallecido en Sevilla Juan Eloy Durán, periodista nacido en Cáceres en 1950 y estrechamente ligado a la provincia de Huelva, donde desarrolló una parte esencial de su trayectoria profesional. Su carrera estuvo marcada por una intensa dedicación a la radio y a la información en Andalucía durante varias décadas.

Durán fue director de la Cadena SER en Huelva, Linares y Almería, además de subdirector de la SER en Andalucía.

Especial relevancia tuvo su papel en la difusión de la romería del Rocío, siendo pionero en las retransmisiones en directo de momentos emblemáticos como el salto de la reja. Esta vinculación le llevó a ser nombrado cronista oficial del Rocío por la Hermandad Matriz de Almonte, además de pregonero en numerosas hermandades y actos religiosos de Andalucía.

El velatorio se celebra en el Tanatorio SE-30 de Sevilla, sala 22, desde las 08:30 horas del 11 de enero hasta las 11:30 horas del día 12, donde también tendrá lugar la ceremonia.