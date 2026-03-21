F. Javier Blanco Boixo presenta ‘Breve historia del balompié’, centrado en el CD Rocío

El Casino de la Paz de Almonte fue escenario en la jornada de ayer de la presentación del libro ‘Breve historia del balompié’, obra de F. Javier Blanco Boixo. El acto reunió a aficionados, vecinos y amantes del deporte, que pudieron conocer de primera mano los detalles de esta publicación centrada especialmente en la historia del CD Rocío.

La obra está estructurada en tres partes diferenciadas. En primer lugar, aborda los antecedentes del balompié, ofreciendo una visión general sobre los orígenes y evolución del fútbol. En una segunda sección, el autor profundiza en la historia del CD Rocío, destacando sus momentos más relevantes y su papel dentro del ámbito local. Finalmente, el libro se completa con un recorrido por los principales acontecimientos deportivos de la época, tanto en España como a nivel internacional y mundial.

La presentación se desarrolló en un ambiente cercano, poniendo en valor la importancia del deporte como elemento cultural y social en municipios como Almonte, El Rocío y Matalascañas.