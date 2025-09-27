La exposición “Platero y El Rocío. 111 aniversario. 24 Lecturas” llega a Hinojos

La localidad de Hinojos acogerá la exposición “Platero y El Rocío. 111 aniversario. 24 Lecturas”, un homenaje al Nobel moguereño Juan Ramón Jiménez y a su capítulo El Rocío de Platero y yo. La muestra, comisariada por el escritor y pintor Juan Villa, ofrece una mirada íntima y contemporánea de la obra más universal del autor.

La exposición y el libro que la acompaña han sido promovidos por la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, con la colaboración de la Fundación Zenobia-JRJ de Moguer y la Fundación Cajasol.

A través de 24 lecturas visuales, los artistas participantes —entre ellos el pintor hinojero Juan Romero de la Rosa— recrean la espiritualidad, el paisaje y la emoción que emanan de las palabras de Juan Ramón.

La inauguración tendrá lugar el 29 de septiembre de 2025 a las 20:00 horas en la Casa de la Cultura Juan Romero de la Rosa, y la exposición permanecerá abierta al público hasta el 20 de octubre.

Horarios de visita:

• Mañanas: lunes y miércoles de 10:30 a 12:00 h

• Tardes: lunes a jueves de 18:00 a 20:00 h