La exposición “Mujeres que inspiran” homenajea a 15 leperas referentes en distintos ámbitos

La Biblioteca Municipal de Lepe acoge desde esta semana la exposición fotográfica “Mujeres que inspiran”, una iniciativa que rinde homenaje a 15 mujeres del municipio que han destacado por su trayectoria y que se han convertido en referentes en distintos ámbitos de la sociedad.

La muestra, inaugurada en el marco de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, está compuesta por una serie de retratos que ponen en valor el talento, la valentía y el compromiso de estas mujeres, cuya experiencia sirve de ejemplo para las nuevas generaciones.

El proyecto ha sido impulsado por el Centro de Información a la Mujer con el objetivo de dar visibilidad a referentes femeninos cercanos, destacando el papel fundamental que desempeñan en la sociedad desde ámbitos tan diversos como el académico, el deportivo, el artístico, la agricultura, la salud o el mundo empresarial.

Las protagonistas de la exposición son María Bautista, Laura María Rando, Isabel María Martín, María Victoria Martín, Bella Abreu, Mabel Díaz, María Bella Ramírez, María del Carmen Feria, María Victoria Galloso, Eva María Aguaded, María Eugenia Eugenio, Bella Franco, Sonia Pandolfo, Leli Dores y Ángeles Fernández.

El fotógrafo José Luis Silva es el autor de las imágenes que componen esta muestra, que se exhibe en el hall de la Biblioteca Municipal. Durante el acto inaugural, el alcalde de Lepe, Adolfo Verano, destacó que la exposición supone un homenaje a la historia local en clave femenina y subrayó el orgullo de reconocer a mujeres que son fuente de inspiración en el municipio.

La inauguración contó además con la celebración de una charla coloquio posterior, en la que se puso de relieve la importancia de seguir avanzando en la visibilización y el reconocimiento del papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.