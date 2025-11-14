La exposición “En marcha al pasado” abre en la Sala de la Provincia con un recorrido visual por distintas épocas históricas

La Sala de la Provincia de la Diputación de Huelva acoge desde ayer la exposición “En marcha al pasado”, una propuesta que invita al público a adentrarse en diversos periodos históricos a través de una cuidada selección de fotografías de recreación. La muestra, compuesta por escenas y retratos de gran fuerza expresiva, ofrece un viaje visual por momentos clave del pasado gracias al trabajo de un amplio grupo de fotógrafos y recreadores.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha inaugurado la exposición acompañado por el subdelegado de Defensa en Huelva, Manuel Barrera; el director del Museo Histórico Militar de Sevilla, Luis Rivero, y el propietario de La Casa del Recreador, Francisco Rivero. Al acto también han asistido la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Huelva, José Manuel Moreno.

Toscano ha destacado que esta propuesta “invita a recorrer el pasado desde una mirada tan original como rigurosa”, subrayando el valor del recreacionismo como “un puente entre el arte, la historia y la memoria”. Para el presidente provincial, las imágenes expuestas son “una herramienta educativa y un lenguaje visual capaz de fijar en la memoria colectiva escenas que ayudan a comprender de dónde venimos y a valorar el tiempo en el que vivimos”.

Asimismo, ha puesto en valor el sentido de acoger este proyecto en la Diputación, institución con más de dos siglos de historia vinculada estrechamente al patrimonio iberoamericano, y ha agradecido el trabajo del comisario, Javier Tamargo, y de los fotógrafos participantes, cuyo talento ha permitido reconstruir episodios del pasado con gran humanidad y fidelidad.

Durante la presentación, el subdelegado de Defensa, Manuel Barrera, ha resaltado la importancia de acercar el patrimonio histórico-militar a la ciudadanía de forma divulgativa, mientras que el director del Museo Histórico Militar de Sevilla, Luis Rivero, ha reconocido la labor fundamental de los grupos de recreacionismo para dotar de rigor y autenticidad las escenas representadas.

Por su parte, Francisco Rivero, propietario de La Casa del Recreador, ha explicado que el proyecto ha sido posible gracias al trabajo voluntario de recreadores que aportan tiempo y conocimientos para dar vida al pasado con la máxima fidelidad. Ha señalado además que la coordinación y cofinanciación de las fotografías ha permitido construir una muestra que funciona como “auténticas ventanas al tiempo”.

“En marcha al pasado” reúne obras de Ana Misus, Christian Kempin, Cristóbal Cruz, Diego Casillas, Inés Amato, Juan Manuel Amante, Manuel Iglesias, Patricia Jiménez, Valentín Gómez y del comisario Javier Tamargo. Las imágenes abarcan desde composiciones inspiradas en la antigüedad hasta recreaciones de épocas más recientes, fruto de un minucioso proceso de documentación y una esmerada puesta en escena.

La exposición es fruto de la colaboración entre la Diputación de Huelva, la Subdelegación de Defensa, el Centro de Historia y Cultura Militar Sur, el Instituto de Historia y Cultura Militar y La Casa del Recreador. La muestra podrá visitarse en la Sala de la Provincia hasta el 29 de noviembre.