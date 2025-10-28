La exposición “Ídolos, miradas milenarias” del Museo de Huelva, reconocida como la mejor de Andalucía

El Museo de Huelva ha sido galardonado con el premio a la Mejor Exposición de Andalucía por su muestra “Ídolos, miradas milenarias desde el extremo suroccidental de Europa”, un reconocimiento que sitúa al centro onubense como uno de los referentes del panorama museológico andaluz y nacional.

La exposición, que ya ha recibido más de 14.000 visitas, ha sido valorada por su rigor científico, su innovación museográfica y su capacidad para acercar al público la investigación arqueológica sobre las representaciones simbólicas del pasado prehistórico en el suroeste europeo.

Desde el museo han destacado que este premio “es el reflejo del esfuerzo conjunto de numerosas personas y entidades, tanto públicas como privadas, que han hecho posible un proyecto de gran envergadura”. En palabras del equipo, “Ídolos ha sido una oportunidad para posicionar al Museo de Huelva en el panorama cultural de España, demostrando que la unión entre ciencia, arte y patrimonio puede dar resultados extraordinarios”.

El reconocimiento también pone en valor el trabajo de los comisarios, investigadores y del propio personal del museo, cuya implicación ha sido fundamental para construir una exposición que sigue despertando el interés del público.

Con este galardón, el Museo de Huelva reafirma su papel como institución clave en la difusión del patrimonio arqueológico y en la promoción de la cultura andaluza, consolidando su apuesta por la excelencia y la colaboración internacional en el ámbito museístico.