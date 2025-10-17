Expertos de todo el mundo se reúnen hasta mañana para analizar las creencias funerarias de la civilización tartésica

El Museo de Huelva da comienzo hoy, 17 de octubre, a las jornadas ‘La Joya y su tiempo. Ritos y creencias funerarias en la cultura tartésica’, un encuentro científico internacional que reunirá a más de 50 investigadores especializados en la civilización tartésica. La actividad se prolongará hasta mañana, 18 de octubre, y forma parte de la exposición ‘La Joya. Vida y eternidad en Tarteso’, que reúne más de 200 piezas inéditas procedentes de la necrópolis de La Joya.

Entre los elementos más destacados que se podrán analizar durante las jornadas se encuentran la Tumba 17, conocida como la tumba principesca, y la recreación a escala real del carro tartésico, símbolo de poder y prestigio de las élites de la época. Los investigadores abordarán aspectos como los rituales de incineración, el ajuar funerario o las influencias fenicias en las prácticas mortuorias tartésicas.

El objetivo del encuentro es ofrecer una visión completa de la cultura tartésica, acercando al público y a la comunidad científica los últimos avances en la investigación de esta civilización milenaria. Además de conferencias y debates, los asistentes podrán analizar los hallazgos arqueológicos más recientes.