Isla Cristina inaugura la exposición “Simbología, Poesía, Corporeidad” de Patricia Larrea

La Galería de Arte Pintora Charo Olías de Isla Cristina acoge hasta el próximo 12 de septiembre la exposición Simbología, Poesía, Corporeidad, de la escultora hispano-ecuatoriana Patricia Larrea. La muestra se enmarca en el Otoño Cultural Iberoamericano (OCIb) y ofrece un recorrido por las formas, la geometría y la espiritualidad que caracterizan la trayectoria de la artista.

El acto inaugural reunió a autoridades locales, representantes culturales y artistas, que coincidieron en destacar la magnitud de la obra de Larrea, distinguida con reconocimientos internacionales como la Medalla Lorenzo il Magnífico de Florencia y próxima invitada a la Bienal de Florencia. El concejal de Cultura, Jerónimo Sosa, subrayó que se trata de “una oportunidad de sumergirse en una propuesta artística que conecta con lo humano desde lo más profundo”.

Por su parte, Jaime de Vicente, presidente de la Asociación Cultural Iberoamericana (ACIA), enmarcó la exposición en la filosofía del OCIb, “unir talentos locales e iberoamericanos y reforzar los lazos culturales entre ambas orillas”. Asimismo, anunció que Larrea será una de las protagonistas de la primera Bienal de Escultura Iberoamericana de Huelva, prevista para 2026.

Visiblemente emocionada, la escultora agradeció la acogida y reconoció la huella que Isla Cristina deja en su trayectoria: “Cada lugar en el que expongo se convierte en parte de mi corazón, y hoy Isla Cristina queda ya en mi vida para siempre”.

El alcalde, Jenaro Orta, cerró el acto destacando la importancia del trabajo en equipo y el valor del arte como motor de identidad: “Isla Cristina no será capital de reino, pero siempre abre las puertas con entusiasmo a lo mejor que viene de fuera. Esta exposición es un regalo que nos hace crecer como pueblo”.

Nacida en Ecuador, licenciada en Bellas Artes y miembro de la Academia Hispanoamericana de España, Patricia Larrea ha participado en más de 400 exposiciones nacionales e internacionales. Su obra combina simbología y poesía, materia y energía, y forma parte de colecciones de Europa y América. La muestra, que ya ha pasado por Nerva y Trujillo, continuará en Huelva antes de su próxima escala en la Bienal de Florencia.