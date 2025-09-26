Entregados los premios del V Concurso de Fotografía “Ayamonte: sus peculiaridades, encantos y su luz”

Esta mañana se ha celebrado la entrega de premios del V Concurso de Fotografía “Ayamonte: sus peculiaridades, encantos y su luz”, que en esta edición contó con la participación de 31 autores y 90 obras.

El primer premio recayó en Juan Rafael Santana Fuentes por su fotografía titulada “Pescando atardeceres”, mientras que el segundo premio fue para Fran Borges Fernández con “El patio”. Desde el Ayuntamiento y el área de Ayamonte Turismo han felicitado a los ganadores y han agradecido a todos los participantes por compartir su visión única de la ciudad.

El certamen, ya consolidado, sigue promoviendo la creatividad y la difusión del patrimonio y la identidad local a través de la fotografía.