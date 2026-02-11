Enrique Llimona ofrecerá en Huelva la charla ‘El Desafío Humano del trabajo de hoy y del futuro’

Las Cocheras del Puerto acogerán el próximo 19 de febrero, a las 18.30 horas, la conferencia ‘El Desafío Humano del trabajo de hoy y del futuro’, a cargo del autor y conferenciante Enrique Llimona. La cita, con inscripción gratuita, propone un espacio de reflexión en torno a las transformaciones que están redefiniendo la manera de trabajar y de relacionarse dentro de las organizaciones.

La charla pondrá el foco en los retos actuales del entorno profesional, desde una mirada humana, estratégica y crítica, analizando cómo la evolución tecnológica, los nuevos modelos organizativos y los cambios sociales están impactando en la gestión de equipos y en el desarrollo del talento.

Enrique Llimona es creador del método Somos, un enfoque integral orientado al desarrollo humano y directivo que busca integrar liderazgo, propósito y cultura organizativa. Con esta conferencia, el ponente invita a repensar el presente laboral y a anticipar los desafíos que marcarán el futuro del trabajo.