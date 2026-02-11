El Centro de la Comunicación analiza el papel clave de la radio en situaciones de emergencia

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha sido escenario de la mesa redonda ‘La radio en situaciones de emergencias’, una de las actividades destacadas de la II Semana de la Radio que se celebra estos días en la capital onubense. El encuentro ha congregado a periodistas de distintas emisoras locales y a público interesado para profundizar en cómo se afronta la cobertura informativa cuando se producen situaciones críticas.

Durante el debate se abordaron cuestiones como la organización de las redacciones ante una emergencia, la verificación de datos bajo presión, la coordinación con fuentes oficiales y equipos de intervención, así como la función de servicio público que asumen especialmente las emisoras de proximidad. También se puso el foco en el componente humano del periodista, analizando el desgaste emocional que implican coberturas de sucesos trágicos y la necesidad de reforzar apoyos dentro de las redacciones.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Manuel Moreno, destacó la importancia social de la radio en este tipo de contextos y agradeció la labor de los profesionales en coberturas recientes de especial dureza, como el accidente ferroviario de Adamuz. Según señaló, en esos momentos “los servicios de emergencia y los medios han trabajado de forma paralela y coordinada”, subrayando la responsabilidad y sensibilidad demostrada por los informadores.

La programación de la II Semana de la Radio continuará con emisiones en directo desde el propio centro y culminará el próximo 19 de febrero con una charla del periodista Jesús Vigorra sobre el papel actual del medio. Todas las actividades son de acceso libre hasta completar aforo.