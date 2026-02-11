La Biblioteca Provincial de Huelva roza los 59.000 usuarios y supera las 91.000 visitas en 2025
El centro onubense consolida su crecimiento dentro de la red andaluza, que alcanza más de 520.000 personas inscritas y 1,3 millones de visitas
En cuanto a la actividad presencial, la biblioteca onubense recibió 91.009 visitas a lo largo del pasado año, contribuyendo a las 1.388.409 registradas en el conjunto de centros andaluces. Además, las bibliotecas de la Junta contabilizaron 386.078 préstamos presenciales, de los que más de 364.000 correspondieron a libros, junto a publicaciones periódicas y materiales audiovisuales y electrónicos.
La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha subrayado que las bibliotecas públicas son “espacios fundamentales en la vida cultural y educativa”, destacando su papel en la mejora de los hábitos de lectura en Andalucía, que han crecido 6,7 puntos desde 2018. En este contexto, la Biblioteca Provincial de Huelva mantiene su papel como uno de los principales referentes culturales de la capital, con una programación estable de actividades, encuentros literarios y servicios orientados a la alfabetización digital y el acceso universal a la información.