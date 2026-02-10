La Sala de la Provincia abre una exposición sobre los molinos históricos del Andévalo onubense

Laacoge desde ella exposición, una propuesta cultural que invita a descubrir, a través de la fotografía, uno de los patrimonios más representativos del Andévalo y pieza clave en el desarrollo económico y social de la comarca.

La muestra ofrece un recorrido visual por distintos molinos de viento y de agua, algunos mejor conservados que otros, pero todos ellos cargados de significado histórico. Estas construcciones fueron durante siglos esenciales para la vida cotidiana y el sustento de numerosos pueblos, convirtiéndose en auténticos motores del progreso rural.

En el corazón del Andévalo, el viento y el agua dialogaron durante generaciones con la piedra de estos ingenios, dando forma a un paisaje cultural único. La exposición pone el foco tanto en su valor arquitectónico como en la necesidad de reconocer y preservar este legado, hoy amenazado en muchos casos por el paso del tiempo.

Promesas de Pan. Molinos en el Andévalo Onubense se presenta así como una oportunidad para mirar al pasado, reflexionar sobre la identidad del territorio y reivindicar un patrimonio que forma parte esencial de la memoria colectiva de la provincia de Huelva.