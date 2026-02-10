La Fundación José Manuel Lara busca voluntarios en Huelva para reforzar el acompañamiento lector en centros educativos

La Fundación José Manuel Lara ha puesto en marcha una nueva campaña de captación de voluntariado en la provincia de Huelva para su proyecto de acompañamiento lector Leer+, una iniciativa educativa centrada en mejorar la comprensión lectora del alumnado a través del apoyo individualizado.

En esta nueva edición del programa, la Fundación ha incorporado nuevos centros educativos onubenses, lo que permitirá ampliar el número de escolares participantes y reforzar la intervención en un ámbito considerado clave para el desarrollo académico y personal del alumnado. El crecimiento del proyecto hace necesario sumar nuevos voluntarios dispuestos a dedicar parte de su tiempo a fomentar el hábito lector entre los más jóvenes.

Desde la entidad destacan que el acompañamiento lector no solo contribuye a mejorar las competencias lingüísticas, sino que también refuerza la autoestima, la motivación y el vínculo de los menores con la lectura. El proyecto se apoya en metodologías contrastadas y en el trabajo conjunto entre voluntariado, profesorado y familias.

La Fundación José Manuel Lara subraya, además, la relación directa entre iniciativas como Leer+ y los datos recogidos en el último Barómetro de Lectura, que evidencian la necesidad de seguir impulsando programas que favorezcan la comprensión lectora desde edades tempranas, especialmente en contextos educativos diversos.

El programa Leer+ se desarrolla actualmente en distintas provincias andaluzas y consolida su presencia en Huelva como una herramienta eficaz para reducir desigualdades educativas y promover el acceso a la lectura como motor de oportunidades. La Fundación anima a las personas interesadas en colaborar como voluntarias a sumarse a este proyecto educativo y social.