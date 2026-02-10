Mariano Peña estrenará su primer monólogo en el Gamba Fest Comedy de Huelva

El Mariano Peña será uno de los grandes protagonistas del Gamba Fest Comedy con el estreno en exclusiva en Huelva de su primera incursión como monologuista. El actor, conocido por su popular personaje de Mauricio Colmenero en la serie Aída, subirá al escenario el próximo jueves 16 de abril durante la Gran Gala Inaugural del festival.

La cita tendrá lugar en el Gran Teatro de Huelva, donde Mariano Peña presentará una divertidísima escena de su nuevo espectáculo, que llevará por título ¿Pero esto qué es?, y que verá la luz por primera vez ante el público de su tierra.

La gala contará además con la participación de otro cómico onubense, Marcos Arizmendi, que ejercerá como maestro de ceremonias en una noche que estará ambientada al más puro estilo de los grandes comedy shows televisivos. El acompañamiento musical correrá a cargo de la Black Pearl Rock Band, que pondrá el ritmo a una velada concebida como una auténtica celebración del humor.

Desde la organización del Gamba Fest Comedy destacan la importancia de este estreno para la ciudad, al tratarse de la primera vez que Mariano Peña presenta su faceta como monologuista y lo hace, además, en Huelva, dentro de un festival que apuesta por combinar figuras consolidadas con talento local.

Las entradas para la Gran Gala Inaugural del Gamba Fest Comedy ya se encuentran a la venta a través de la web oficial del festival.