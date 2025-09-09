Eiden se alza ganador del certamen ‘Ven al Parque 2025’, que culminará con un macro concierto en los Jardines del Muelle

El certamen ‘Ven al Parque 2025’ ha cerrado su edición más concurrida de los últimos tres años coronando como ganador a Eiden, seguido de Icy Amane & Dj ADR y Bacuta, que compartirán segundo y tercer puesto tras empatar a puntos. Completan la lista de finalistas Only Funks, Heyst y Héctor Guerra, seis nombres que protagonizarán el gran concierto de clausura previsto el próximo 19 de septiembre en los Jardines del Muelle.

La cita, organizada por el Ayuntamiento de Huelva, ofrecerá más de diez horas de música en directo en una jornada que pondrá en valor el talento emergente de la provincia. Como broche de oro, la programación contará con la actuación de The Buzz Lovers, banda tributo a Nirvana reconocida internacionalmente, que cerrará el evento a medianoche.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que esta edición supone “subir al escenario al talento emergente de la provincia, para mostrar la vitalidad y la riqueza de la escena musical onubense”. En total, se inscribieron 38 proyectos musicales, lo que confirma, según Molina, “el interés creciente de los jóvenes por encontrar espacios donde mostrar sus propuestas artísticas”.

El concurso ha reflejado la diversidad de estilos que conviven actualmente en la ciudad, con especial protagonismo de los nuevos géneros urbanos como el trap y las fusiones del hip-hop, que han marcado varias de las propuestas premiadas.

El jurado, formado por los músicos onubenses Antonio Coronel, Quique Bonal y Cristian de Moret, aportó experiencia y prestigio al certamen, garantizando una valoración equilibrada entre calidad interpretativa, originalidad y proyección artística.

Con este resultado, ‘Ven al Parque’ reafirma su papel como plataforma de impulso a las nuevas generaciones de músicos, consolidándose como un escaparate para la creatividad local y como una de las citas culturales más esperadas en el calendario onubense.