El Domingo de Resurrección renueva la tradición con un recorrido histórico hacia el centro de Huelva

La Semana Santa de Huelva 2026 se cerrará con una jornada de importantes novedades en el Domingo de Resurrección, marcada por el cambio de recorrido de la Hermandad del Resucitado, que por primera vez abandonará su entorno habitual para acercarse al centro de la ciudad.

Desde su fundación, la hermandad ha procesionado por las barriadas de la Hispanidad y Verdeluz, pero este año dará un paso significativo al descender hasta el casco histórico, en un itinerario inédito que marcará un antes y un después en su historia.

Aunque no realizará estación de penitencia por la carrera oficial, sí llevará a cabo una estación de gloria a las puertas de la Santa Iglesia Catedral, en uno de los momentos más simbólicos de la jornada, antes de emprender su regreso al barrio por un recorrido completamente nuevo.

El Domingo de Resurrección mantendrá su carácter alegre y luminoso, poniendo el broche final a la Semana Santa con una jornada que, en esta edición, suma además el atractivo de un cambio que refuerza la presencia de la hermandad en el conjunto de la ciudad.

De este modo, Huelva despedirá su Semana Mayor con una mezcla de tradición y renovación, en una jornada que simboliza la esperanza y el inicio de una nueva etapa.