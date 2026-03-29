El Domingo de Ramos inaugura la Semana Santa de Huelva con ilusión, estrenos y cuatro hermandades en la calle

Tras las vísperas, Huelva despierta este Domingo de Ramos con el inicio oficial de su Semana Santa, en una jornada marcada por la ilusión, los nervios y el entusiasmo de cofrades y público, que vuelven a llenar las calles en uno de los días más esperados del año.

La jornada contará con la presencia de cuatro hermandades. La Hermandad de la Borriquita abrirá el día con el ambiente más familiar y festivo, mientras que la Hermandad de la Sagrada Cena volverá a dejar algunas de las imágenes más destacadas con su paso de misterio, especialmente en enclaves como el Barrio Obrero.

También procesiona la Hermandad de la Redención, que continúa avanzando en su crecimiento patrimonial con nuevos trabajos en sus pasos, y la Hermandad de los Mutilados, que aporta sobriedad y elegancia a una jornada que combina diferentes estilos cofrades.

El Domingo de Ramos llega además con importantes novedades y proyectos en marcha. Entre los estrenos destaca la nueva toca de sobremanto de la Virgen de los Ángeles, así como los avances en la talla de los pasos de la Redención. A ello se suman iniciativas futuras como los mantos de los Ángeles y del Rosario, el techo de palio de la Paz o el desarrollo del conjunto escultórico de la Preciosa Sangre.

Con todo ello, Huelva se adentra de lleno en su Semana Mayor con una jornada luminosa y multitudinaria que marca el inicio de los días grandes de la Pasión.