El Domingo de Ramos se adelanta en Pediatría con la entrega de recortables cofrades

El espíritu del Domingo de Ramos ya se vive en la planta de Pediatría del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménezgracias a la tradicional entrega de recortables cofrades impulsada por la Fundación Caja Rural del Sur, en colaboración con COPE y el Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva.

En esta edición, los menores ingresados han recibido un recortable del paso de palio de Nuestra Señora de los Ángeles, titular de la Hermandad de la Borriquita, una de las cofradías más vinculadas a la infancia en la ciudad. La actividad permite a los niños acercarse a las tradiciones de la Semana Santa y disfrutar de momentos de entretenimiento en un entorno hospitalario.

La iniciativa ha contado con la participación de responsables de las entidades organizadoras, junto al equipo sanitario del centro, que han acompañado a los pequeños en una jornada cargada de simbolismo. Además, el voluntariado de Cruz Roja Juventud y del Patio del Amor ha colaborado en el desarrollo de esta actividad en la ludoteca del hospital.

Más allá de su carácter lúdico, esta acción tiene también un importante componente terapéutico, ya que ayuda a los menores a sobrellevar la hospitalización, reduciendo el estrés y favoreciendo emociones positivas. A través del juego y las manualidades, los niños pueden mantener el vínculo con la vida cotidiana de la ciudad y vivir, en la medida de lo posible, la ilusión propia de estas fechas.