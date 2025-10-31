El diseñador moguereño Joaquín Dogo, representante onubense en la exposición de moda LUX

El diseñador moguereño Joaquín Dogo lleva el nombre y la esencia de Huelva a la exposición “LUX: La moda andaluza en la cultura del siglo XXI”, una cita que se celebra en la Real Fábrica de Artillería de Sevilla y que reúne a 19 diseñadores de las ocho provincias andaluzas. Dogo es el único representante de la provincia onubense en esta muestra, concebida como un homenaje a la creatividad, la artesanía y la tradición textil del sur.

En esta exposición, cada creador presenta varios looks que reflejan su inspiración personal y su conexión con la identidad andaluza. En el caso de Joaquín Dogo, sus propuestas están marcadas por la “luz de Huelva” y por el concepto “La luz con el tiempo dentro”, plasmado en los matices plateados de sus tejidos y en detalles cargados de simbolismo.

Una de las piezas más destacadas del diseñador moguereño alude al poema “Moguer es igual que un pan de trigo”, incorporando una espiga bordada en esparto y pedrería tanto en una chaqueta como en el tocado que la acompaña. Estos elementos evocan el paisaje, la raíz agrícola y la calidez de su tierra, integrando la poesía con la moda como expresión artística.

La colección de Dogo se caracteriza por su sello inconfundible, donde el bordado artesanal, el esparto natural, las líneas verticales y los lunares dialogan con la estética costumbrista y el folclore andaluz. Una propuesta que combina tradición y modernidad, y que consolida al creador moguereño como una de las voces más personales de la moda andaluza actual.

La exposición puede visitarse de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 horas, y los domingos y festivos, de 10:00 a 14:00, ofreciendo al público una oportunidad única para admirar la diversidad y el talento que definen la moda hecha en Andalucía.