La Diputación refuerza su apuesta editorial con catorce nuevos libros de temática y autoría onubense en 2025

Diputación de Huelva, a través de su Servicio de Publicaciones y Biblioteca, ha cerrado 2025 con la edición de catorce nuevos títulos que ponen en valor la creación intelectual, literaria y patrimonial de la provincia. A estas publicaciones se suman otros seis libros actualmente en imprenta, que verán la luz a lo largo de 2026, consolidando el compromiso de la institución con la difusión del conocimiento ligado al territorio onubense.

Las obras publicadas abarcan un amplio abanico de géneros y enfoques, desde la divulgación histórica y científicahasta libros de cuentos, hermandades, comarcas y patrimonio, muchos de ellos integrados en colecciones estables que se han convertido en referencia para investigadores, lectores y bibliotecas.

Entre los títulos destacados figuran investigaciones históricas como El proyecto de creación de una compañía comercial con irlandeses en el marquesado de Gibraleón durante el siglo XVIII, de Carmelo Prado; Linajes riojanos en la ciudad de Huelva durante el siglo XIX, de María Antonia Moreno Flores; o Andanzas de un oficial francés por tierras de Huelva y Sevilla (1810-1811), de Juan Villegas Martín, que profundizan en etapas clave de la historia provincial.

Especial relevancia ha tenido también la publicación de Regina Amaritudinis. Historia de una Coronación, una obra colectiva que documenta desde múltiples miradas la coronación canónica de María Santísima de la Amargura, así como trabajos de divulgación patrimonial como Sobre la fotografía de las Ermitas de repoblación de la serranía onubense, de Jorge Garrido, o Los esteros e islas de Ayamonte, de Enrique Arroyo.

La literatura ha vuelto a ocupar un lugar central con la edición del Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, que en su trigésima edición recayó en César de las Heras, y del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, uno de los certámenes más prestigiosos del panorama poético en lengua española. A ello se suma la publicación de Un Condado de cuentos, fruto del trabajo de recuperación de la tradición oral de los mayores de varios municipios onubenses.

El compromiso con las comarcas se refleja igualmente en la edición de las actas de las Jornadas de Patrimonio de la Sierra y del Andévalo, así como en obras dedicadas a la música popular, la etnografía o la reedición de títulos clásicos como Cantos y leyendas de Rosal de la Frontera, de Augusto Thassio.

Además, la Diputación ha mantenido en 2025 su política de apoyo a autores y editoriales de la provincia, adquiriendo ejemplares de numerosas publicaciones locales y colaborando con librerías onubenses para fomentar la lectura infantil y juvenil y abastecer a los 39 clubes de lectura repartidos por la geografía provincial.

Con este balance editorial, la institución provincial refuerza su papel como referente cultural en Huelva, contribuyendo a preservar la memoria colectiva, impulsar la investigación y difundir la riqueza patrimonial y creativa de una provincia diversa y con una sólida identidad cultural.