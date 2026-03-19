La Diputación publica las actas de las Jornadas de Patrimonio de la Sierra celebradas en Aroche

La Diputación de Huelva ha presentado la publicación de las actas de las XXXVII Jornadas de Patrimonio de la Sierra de Huelva, celebradas en Aroche en abril de 2025, consolidando así su apuesta por la conservación y difusión del legado cultural de la comarca serrana.

El acto ha contado con la participación de la diputada de Cultura, Gracia Baquero; el concejal de Cultura de Aroche, Adán Candeas; y el coordinador de las jornadas, Antonio Manuel Cuaresma, quienes han destacado el valor de esta publicación como testimonio del conocimiento generado durante el encuentro.

La obra recoge tanto el contenido de las ponencias y comunicaciones desarrolladas a lo largo de las jornadas como el ambiente de participación y compromiso del municipio anfitrión, subrayando el papel activo de la ciudadanía en la preservación del patrimonio.

Desde la Diputación han señalado que estas jornadas constituyen una herramienta clave para acercar la historia, la identidad y la riqueza cultural de la Sierra de Huelva, además de fomentar el desarrollo del territorio a través de su patrimonio.

Por su parte, el Ayuntamiento de Aroche ha puesto en valor la implicación de asociaciones, colectivos y vecinos, destacando que la celebración fue más allá de un programa de actividades para convertirse en una experiencia colectiva.

Las Jornadas de Patrimonio de la Sierra, que nacieron en 1985 en Almonaster la Real, se han consolidado como una cita itinerante de referencia en España, reuniendo cada año a expertos, investigadores y ciudadanía en torno a la defensa y divulgación del patrimonio serrano.

Con esta publicación, la Diputación alcanza ya las 26 ediciones editadas dentro de esta colección, reforzando su compromiso con la preservación de la memoria y la identidad cultural de la provincia.